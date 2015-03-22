إيهاب توفيق يحتفل بعيد الأم في المنصورة

أحيا الفنان إيهاب توفيق حفل عيد الأم في نادي "جزيرة الورد" في المنصورة بحضور أكثر من خمسة ألاف عضواً، حيث غنى توفيق على مدار ساعتين وسط تفاعل أعضاء النادي بشكل كبير، إذ قدّم مجموعة من أشهر أغانيه منها "هيفضل مسيطر" من ألبومه الجديد و"عدى الليل" و"مراسيل".

وقبل إنتهاء الحفل، قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم النجم ايهاب توفيق على مجمل أعماله ونجاحاته الفنية تحت إدارة محمود عبد الستار مدير أعمال إيهاب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي