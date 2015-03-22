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الممثلة أسيف اليافعي تشارك في "طريق المعلمات"

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الممثلة أسيف اليافعي تشارك في "طريق المعلمات" الممثلة أسيف اليافعي تشارك في "طريق المعلمات"

الأحد 22-03-2015 02:00

جدة ـ وحيد جميل

انتهت الممثلة أسيف اليافعي من تصوير مشاركتها الأولى على طريق الدراما، في مسلسل "طريق المعلمات"، والمقرّر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قناة MBC. وهو من تأليف بشاير محمد وإخراج سائد بشير الهواري، وإنتاج شركة "صباح بيكتشر"، ويناقش العديد من القضايا والمشاكل التي تتعرّض لها المعلمات، أبرزها أماكن العمل البعيدة عن منازلهنّ، وحوادث الطرقات، وغيرها من قضايا ومشاكل ومعاناة المعلمات.
يشارك في المسلسل نخبة من أهم نجوم الدراما الخليجي، وهو بطولة حسن عسيري وزهرة عرفات ومروة محمد وهيفاء حسين وأميرة محمد وشيماء سبت وشفيقة يوسف وريم أرحمة وأبرار سبت وإبراهيم الحساوي وشمعة محمد وجعفر الغريب وإلهام علي ومحمد الحجي وراضي مهنا، وغيرهم.
وعن دورها في المسلسل، قالت الفنانة أسيف إنها تؤدي شخصية مديرة إحدى المدارس في منطقة نائية. وأضافت قائلة: " عندما قرأت السيناريو والحوار أعجبتني شخصية المديرة، ففيها بعض الملامح منّي، من حيث الثقة في النفسن لكنها تختلف في التفاصيل، فهي مديرة متعجرفة ومتسلطة وعنصرية ومغرورة، وتفوح منها رائحة الحقارة واستغلال منصبها كمديرة في فرض سطوتها وعنصريتها على المعلمات القادمات من المدرس للتدريس في القرية. وأترصّد أخطاء أي معلمة قادمة لأرفض أي طلب لها، حتى لو طلبت إجازة مسبّبة كنت أرفضها بحجة حاجة المدرسة لها".
ثم أضافت قائلة: " صحيح أن دوري صغير، فهو عبارة عن مشاركة في 7 حلقات وعشرة مشاهد تقريباً، لكنها مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل، والذي أعتقد أنه جديد من نوعه وجريء في طرحه. فهو يعالج تحديداً، قضية المعلّمات، سواء من السعوديات أو العربيات، ويستعرض ظروفهنّ العملية المليئة بالضغوطات والتوتّرات والخوف من الطريق.

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