شاروخان يتعرض لإصابة في ساقه.. ويطلب السماح من إبنته

تعرض النجم العالمي Shah Rukh Khan لإصابة في ساقه، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد Fan في كرواتيا.

وكشفت صحيفة India Express أن Shah Rukh Khan البالغ من العمر 49 عاماً، أصيب بشد عضلي حاد في ساقه، وشعر بالم شديد أثناء تأديته لمشهد يتطلب أن يركض ويقفز بأقصى سرعته في أحد الشوارع المزدحمة، هرباً من رجل يطارده على دراجة نارية.

وبعد تعرضه لهذا الموقف، توقف التصوير لبعض الوقت، وقام أحد الأشخاص بتدليك ساقه لتخفيف الوجع، وإرتدى الممثل الهندي رباطاً باللون الزهري، وقال على سبيل المزاح قال إنه يطلب السماح من إبنته لأنه يرتدي لوناً أنثوياً.

وبعد تعافيه، تابع Shah Rukh Khan تصوير دوره، وأصر على عدم عرقلة وتأخير فريق العمل من أجله.

يشار إلى أن هذه الأمور تصيب أغلب النجوم خلال تأديتهم لأدوار تمثيلية، فعلى سبيل المثال، تعرضت النجمة العالمية Sonam Kapoor مؤخراً لإصابة بسيطة في قدمها، إثر سقوطها على الأرض وهي تؤدي بعض المشاهد الخارجية إلى جانب الممثل Salman Khan في فيلم Prem Ratan Dhan Pay.

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