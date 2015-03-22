أمن الدقهلية : ضبط خلية شَكلها طلاب بكليات الطب والهندسة والحقوق تخطط لاستهداف الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام فى ضبط عناصر خلية إرهابية قامت بإرتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ،وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

وتوصلت الجهود إلى أن الخلية إرهابية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى وتضم كلٍ من”محمد رجائى إبراهيم حسانين فرحات،واسمه الحركى أبو خالد ،يبلغ 29 عاما ، طالب ومقيم ببندر طلخا”،و” محمد محمود الغريب شميس ، وأسمه الحركى الغريب ،ويبلغ 40 عاما ، مدرس ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة” ، و”أحمد أمين محمد كمال عبد العال، 21 عاما ، طالب ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة” ، و”خالد محمد لطفى عبدالحكم الشايب ،26 عاما ، طالب بكلية الطب ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، و”أحمد محمد حسن سليمان حسن 21 – طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة – ومقيم ببندر السنبلاوين” ، و”أحمد محمد فوزى أبو الهدى عامر ، يبلغ 22 عاما ، طالب بكلية الهندسة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة “، و”أحمد رمزى قطايه ، يبلغ 28 عاما ، معيد بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة”.

والمنتمين جميعاً لتنظيم الإخوان الإرهابى ، حيث كونوا فيما بينهم خلية إرهابية ، تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً وحيازة أسلحة نارية ” آلية ” ، وذخائر بقصد إستخدامها فى العمليات الإرهابية وقيامهم بتصنيع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزرعها بجوار المقرات الشرطية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.