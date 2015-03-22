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محلب يفتتح الفرع الثالث للنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد

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محلب يفتتح الفرع الثالث للنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد محلب يفتتح الفرع الثالث للنادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد

مقر الأهلي الجديد بالشيخ زايد

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء اليوم الأحد، المرحلة الأولى لفرع النادى الأهلى الجديد، بمدينة الشيخ زايد، حيث رافقه كل من وزيري: الشباب، الإسكان، ومحافظ الجيزة، والمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من لاعبي النادي القدامى والجدد، وبعض الشخصيات العامة.

وخلال الافتتاح تفقد رئيس مجلس الوزراء أرجاء النادي، وتعرف على إنشاءات المرحلة الأولى من الفرع الجديد، والتي تضم ملعبين لكرة القدم من النجيل الصناعي، بمضمار للمشي، وملعبين للكرة الخماسية من النجيل الصناعي، وملعبين لكرة اليد، وملعبين لكرة السلة، وملعبين للكرة الطائرة، بالإضافة إلى ثمانية ملاعب للتنس الأرضي، وصالة للكاراتيه والألعاب القتالية، وصالة للبلياردو، وصالة للبريدج، وصالة للجمباز وغرف لخلع الملابس، وصالونات وإستراحات للأعضاء، ومطاعم متعددة، وحدائق أطفال، ومكاتب للإدارات العاملة بالنادى، بالإضافة إلى منطقة خدمات للأعضاء.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا الصرح الرياضى الشامخ، وكتب فى كلمة تذكارية بدفتر النادي، “مبروك لمصر، مبروك للرياضة المصرية، مبروك لأحباء النادى الأهلى ومشجعيه.. النادي الأهلي الذي رفع إسمه عاليا عندما توج مرات ومرات.. النادي الأهلي بتاريخه العريق، وبتقاليده، سيستمر، بإذن الله، رمزًا للعراقة والأصالة”.

أ ش أ

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