عمر البشير : الغرب يهدف إلي تفتيت المنطقة العربية و بشار الأسد وافق على حل سياسي

أكد الرئيس عمر البشير خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة ، أن العلاقات المصرية الإثيوبية وطيدة لأن أثيوبيا الآن عاصمة أفريقيا

> فلديها مقر الاتحاد الإفريقي ، و مصر كانت عاصمة أفريقيا الفعلية فهي كانت الداعمة لكل حركات التغير ، والدليل مقاطعة

> 34 دولة أفريقية في يوم واحد بالسبعينات مع إسرائيل بسبب دور مصر في أفريقيا .

وأوضح البشير أن مصر غابت عن أفريقيا فترة كبيرة خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، و اتفاقية النيل القادمة والتي ستوقع خلال أيام ستزيل كثير من المخاوف لدي الإثيوبيين والمصريين.

وأضاف البشير أن الإثيوبيين يرون سد النهضة مشروعا قوميا ولقبوه بسد الألفية ، والمصريين لديهم تخوف من سد النهضة خوفا على نيلهم ، والدول الأفريقية تتفهم تخوف المصريين على النيل .

وأشار البشير إلي أن السودان تهتم بعدم تأثير السد النهضة علي النيل وهو ما تأكدت منه فالسد يستخدم في توليد الكهرباء فقط.

وأوضح أن وثيقة النيل تؤكد على استغلال سد النهضة ، في توليد الكهرباء في أثيوبيا ، ولكن الطاقة التخزينية 74 مليار متر مكعب وهي كبيرة وتحتاج للتنسيق والمراجعة والتأكيد على سلامة وتحمل السد.

وأشار إلي أن سد النهضة لو تعرض لمخاطر فأثاره مدمرة للكل ، و كيفية برنامج ملئ بحيرة السد مهمة وتحتاج إلي مناقشات وتنسيق حتى لا تتأثر مصر والسودان سلبا وهو ما أكدنا عليه .

وأكمل البشير إن مصر والسودان لديهما تجربة اتفاقية مياه النيل المشتركة بين مصر والسودان والتي تشرف على كافة عمليات الري و لابد أن نتجاوز مرحلة الشك في النوايا.

وشدد البشير أن مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة بناء الثقة وهو ما يؤدي إلي الحل.

وعن فوائد سد النهضة لمصر والسودان أن التقلبات المناخية في بعض الأوقات تجعل أيراد النيل ضخم وفيضانه كثير و سد النهضة يعتبر تخزين احتياطي ومفيد لنا عندما يقل إيراد النيل ، لأن السد هدفه توليد الطاقة فقط مضيفا إلي أنه لا توجد إمكانية لإثيوبيا في التحكم في مياه النيل .

وأضاف البشير أن إثيوبيا والسودان لديهما مشروعات الربط الكهربائي وستمتد لمصر فالفائض لدي الإثيوبيين ، نهارا يعود لمصر والسودان بالنفع وتستفيد إثيوبيا من الفائض ليلا منا.

وعن وثيقة النيل التي ستوقعها مصر مع إثيوبيا والسودان قال البشير إن الوثيقة ستزيل الشكوك وتعيد بناء الثقة بين مصر وإثيوبيا.

وأكمل البشير أن العلاقات المصرية السودانية في أطيب وأفضل حالاتها و زيارة الرئيس السيسي لنا بمثابة مبادرة مباشرة وتأكيد لأهمية علاقة مصر والسودان.

وأشار إلي أن العلاقات المصرية السودانية ليست عاطفية أو تاريخية فقط لكن بها كثير من المصالح لان العوامل المشتركة كبيرة بيننا كثيرة.

وأضاف إلي أن هناك لجنة وزارية بين مصر والسودان لوضع السياسيات والخطط بين البلدين وهو مؤشر لاهتمام البلدين بأهمية توطيد العلاقة.

وأوضح أنه لابد من إدخال طرف عربي في العلاقات المصرية السودانية لتكامل الأدوار واستغلال المال العربي والخبرة المصرية والأراضي السودانية.

وأكمل أن السودان لديها رجال أعمال مصريين في السودان فالمستثمر المصري لديه حرية بالتعامل مع العمالة المصرية لأن رجل الأعمال المصري لديه صلاحيات ومميزات في السودان لا تتوفر لأي رجل أعمال أخر مثل تملك الأراضي مؤكدا أن السودان تطبق الحريات الأربعة للمصريين حرية التملك والانتقال والإقامة والعمل.

وأوضح البشير أن بعض الدول اعتبرت التنظيم الدولي للإخوان خطر عليها الحركة الإسلامية في السودان ليست عضو فيه.

وأكمل أن الوطن العربي يمر بأسوأ فتراته وتشبه الحروب الصليبية العربية ، والوضع في سوريا محزن فعمليات القتل والتشريد يوميا و هناك ملايين من النازحين السوريين .

وعن حل الأزمة السورية قال البشير أن الابتعاد عن الحل العسكري والبحث عن حل السياسي يستوعب كافة مكونات المشهد السياسي السوري هو الطريق لنهاية الصراع السوري مشددا على أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يكون جزء من الحل السوري والمطالبة بإبعاده يعني مزيد من الفوضى في سوريا.

وأضاف البشير أن الحل السياسي يجب أن يشمل الأسد والمعارضة السورية للبدء في الفترة الانتقالية يضع فيها دستور مؤقت و انتخابات رئاسية بمراقبة عربية وليست دولية.

وأستطرد البشير أن بطء التحركات في حل المشكلة السورية أدي إلي ظهور تنظيم داعش بالإضافة إلي المشاكل التي يعاني منها العراق.

وتوقع البشير تكرار التجربة السورية والعراقية في ليبيا واليمن لان عدم حسم الصراعات المسلحة يخلق بيئة للحقد والكراهية وظهور تنظيم داعش.

وقال البشير أن السودان ليدها تجربة ناجحة في التعامل مع الأفكار المتطرفة فالفكر يحارب بالفكر ،فلابد من تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة لمواجهة تنظيم داعش.

وأشار إلي أن هناك شباب من كافة دول العالم ينضمون لتنظيم داعش فلابد من مواجهة الأفكار المتطرفة بأفكار معتدلة.

وأنتقد البشير وجود أمريكا في تحالف ضد داعش لأنه يثير غضب الشباب المسلم الذي يعتبر أمريكا عدو للإسلام والحل في التعاون بين دول المنطقة العربية ضروري لمواجهة داعش.

وأكمل البشير أن التوجه العام لدي الدول العربية لمواجهة الإرهاب موجودة لكن الأهم هو الإلية والكيفية فلابد من حل الخلافات بين الأطراف العراقية سوي السنة والشيعية والأكراد فهو جزء كبير من مواجهة داعش في العراق.

وعن الأوضاع في اليمن قال البشير أن الشعب اليمني قام بثورة سلمية والتغير حدث بمبادرة خليجية ، مؤكدا أنه نبه من خطر حركة الحوثيين وضعف الدولة الذي أدي إلي الانقسام الداخلي اليمن وسيطرة الحوثيين على صنعاء بدون مقاومة.

واتهم البشير الغرب برغبته في تفتيت الأمة العربية لمصلحة إسرائيل ولمحاولة السيطرة على المنطقة مؤكدا أن من يريد أن يحكم العالم فلابد أن يحكم الشرق الأوسط لأنه قلب العالم.

وأكمل البشير أن دول الخليج هي الأكثر استقرارا في الوطن العربي وهم الأقرب لحل الأزمة اليمينية ، متوقعا انقسام اليمن إلي دولتين وسيكون بينهما صراعات مسلحة وحروب.

وأضاف أن الجماعات المسلحة في ليبيا هي التي قادت التغير على عكس كل دول الربيع العربي ، و كان يجب الاهتمام بالعناصر المسلحة التي قاتلت ضد القذافي ووضع اعتبار لهم لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الفضل والحق في ليبيا ، واتهم القذافي بترك ليبيا دون مؤسسات للدولة مشددا إن الحل في تكوين جيش وطني ليبيي .

و قال البشير أن السودان ساعدت ليبيا في تكوين جيش ليبي قبل الانقسام الأخير من خلال التدريب ومدهم بالأسلحة كاشفا عن اتصالات مصرية سودانية جزائرية للحل السلمي في ليبيا والقضاء على داعش.

وشدد البشير على دعم السودان لجماعة فجر ليبيا ، وغيرها بسبب دعم القذافي لكافة حركات التمرد في السودان.

وكشف ألبشير على موافقة بشار الأسد على حل سياسي يسعي الجميع لكن بعض القوي المعارضة مترددة بسبب رفضها للرئيس السوري.

وأكمل البشير أن السودان ليس لديها مصلحة في استمرار العداء بين أمريكا وإيران ، لكن هناك رفض أن يكون الاتفاق بينهما هدفه خلق قوة إقليمية في المنطقة.

وأوضح أنه لا يتعجب لو عاد التحالف الاستراتيجي بين إيران وأمريكا.

وأضاف أن القمة العربية القادمة لابد من تكون أكثر جدية لان الخطر أصبح واضح وحقيقي أمام الكل ، لأن أكبر خطر لو لم تشعر الدول العربية بالخطر ولا توجد دولة عربية في منأي من الخطر.

وأختتم البشير حديثه أن السودان لديها مشاكل أمنية في بعض المناطق ولكنها تتعايش مع هذه الصراعات منذ الخمسينات ، مضيفا أن الوضع في دارفور الآن أمان تماما وجولات القادة العرب والقوي السياسية مؤشر قوي لتحسن الأوضاع هناك.