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سفير مصر بأثيوبيا : اتفاقية سد النهضة ستوقع في السودان حال التوافق عليها

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سفير مصر بأثيوبيا : اتفاقية سد النهضة ستوقع في السودان حال التوافق عليها سفير مصر بأثيوبيا : اتفاقية سد النهضة ستوقع في السودان حال التوافق عليها

وزارة الخارجية المصرية

 

قال السفير محمد إدريس، سفير بأثيوبيا إنه سيجري بين الرئيس ونظيره السوداني ورئيس وزراء أثيوبيا المناقشات النهائية لتوقيع اتفاقية ثلاثية بشأن سد النهضة.. مؤكدا أنه في حال توقيع الاتفاقية سيكون في السودان.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن زيارة الرئيس السيسي إلى أثيوبيا هي أول زيارة لرئيس مصري منذ 55 عاما.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الجانب المصري والسوداني والأثيوبي للتوصل إلى نقطة اتفاق.. موضحا أن كل طرف سيوقع الاتفاق سيعتبر تحقيق مصلحة أساسية له وأولوية على أساس الكل رابح.. مؤكدا أن المصلحة بين جميع الأطراف مشتركة ومتبادلة.

وقال السفير إدريس إن الاتفاق في عهدة القادة الثلاثة ومن الطبيعي أن يتم الإعلان عنها بمجرد انتهاء المفاوضات ومعناها وجود نقاط اتفاق وأخرى تتباين فيها وجهات النظر والوصول إلى صيغة تحقق توافق بين جميع الأطراف ، وتابع”ونأمل أن توقع الصيغة النهائية غدا”.

وأضاف هناك ترتيبات تجري للتوقيع ونأمل أن تكون بداية مرحلة جديدة من التعاون بين هذه الدول الثلاثة حيث هناك مصالح متبادلة ومشتركة سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي.

وقال إن الاتفاق سيمثل خطوة هامة على صعيد التعاون المشترك.. كما أن الجوانب الثلاثة يدركون أن العمل من أجل الأجيال المقبلة لشعوب الدول الثلاثة ، وهناك تطلع لزيارة الرئيس السيسي حيث سيتم مناقشة الملف الخاص بالمياه إضافة إلى العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.

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