زعيم الحوثيين : أي قوة سياسية تتحالف مع القاعدة هي في دائرة الملاحقة

صرح عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية المعروفة إعلاميا باسم “الحوثيين” في خطاب ذاعته قناة المسيرة التابعه له، أن من يتحسس من أي طرف يواجه القاعدة عليه حماية مناطقه من القاعدة، أما أن يتغاضوا عنها لأنها لم تستهدفهم بعد فهذا غير مقبول ، والقاعدة تستهدف الجميع.

وقال “الحوثي” أن البعض يبالي بالآخرين الذين تقتلهم القاعدة ويركز على الحساسايات عندما يتم التحرك ضدهم ، و أي قوى سياسية تتحالف مع القاعدة ، أو تدعمها إعلامياً أو سياسياً هي في دائرة الملاحقة من قبل الشعب ، ولن نسمح للقاعدة أن تحتمي بأحد.

وأشار الحوثي أن البعض يعطي لأمريكا الحق في التدخل في كل شؤننا وفي مختلف مناطقنا تحت عنوان ملاحقة القاعدة ، وعندما نتدخل نحن لملاحقتها في وطننا يبدون حساسية كبيرة وهم أنفسهم تغاضوا عن تدخل أمريكا.

وأضاف لن نبالي بموقف أي طرف ويسعى لتوفير غطاء للقاعدة تحت عنوان سياسي أو مناطقي ، وادعوا الشعب الى التجاوب مع قرار التعبئة العامة ورفد جبهات القتال بالمقاتلين والعطاء بالمال ، وأن الحوار لن يستمر إلى ما لا نهاية وقد يتخذ الشعب الخطوات اللازمة.