أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زعيم الحوثيين : أي قوة سياسية تتحالف مع القاعدة هي في دائرة الملاحقة

Google+ Print
زعيم الحوثيين : أي قوة سياسية تتحالف مع القاعدة هي في دائرة الملاحقة زعيم الحوثيين : أي قوة سياسية تتحالف مع القاعدة هي في دائرة الملاحقة

عبد الملك الحوثي

صرح عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية المعروفة إعلاميا باسم “الحوثيين” في خطاب ذاعته قناة المسيرة التابعه له، أن من يتحسس من أي طرف يواجه القاعدة عليه حماية مناطقه من القاعدة، أما أن يتغاضوا عنها لأنها لم تستهدفهم بعد فهذا غير مقبول ، والقاعدة تستهدف الجميع.

وقال “الحوثي” أن البعض يبالي بالآخرين الذين تقتلهم القاعدة ويركز على الحساسايات عندما يتم التحرك ضدهم ، و أي قوى سياسية تتحالف مع القاعدة ، أو تدعمها إعلامياً أو سياسياً هي في دائرة الملاحقة من قبل الشعب ، ولن نسمح للقاعدة أن تحتمي بأحد.

وأشار الحوثي أن البعض يعطي لأمريكا الحق في التدخل في كل شؤننا وفي مختلف مناطقنا تحت عنوان ملاحقة القاعدة ، وعندما نتدخل نحن لملاحقتها في وطننا يبدون حساسية كبيرة وهم أنفسهم تغاضوا عن تدخل أمريكا.

وأضاف لن نبالي بموقف أي طرف ويسعى لتوفير غطاء للقاعدة تحت عنوان سياسي أو مناطقي ، وادعوا الشعب الى التجاوب مع قرار التعبئة العامة ورفد جبهات القتال بالمقاتلين والعطاء بالمال ، وأن الحوار لن يستمر إلى ما لا نهاية وقد يتخذ الشعب الخطوات اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا