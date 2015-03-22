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حزب المصريين الأحرار يطلق الجولة الثانية من حملة “عايز أسمعك”

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حزب المصريين الأحرار يطلق الجولة الثانية من حملة “عايز أسمعك” حزب المصريين الأحرار يطلق الجولة الثانية من حملة “عايز أسمعك”

حزب المصريين الأحرار يطلق الجولة الثانية من حملة “عايز أسمعك”

في إطار حملة “عايز أسمعك” التي أطلقها ماجد طلعت مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الساحل، قام شباب الحملة بالنزول في جولة ثانية بمنطقة ميدان المماليك والخلفاوي لرصد مشكلات المواطنين وعرضها بالصوت والصورة على المسؤولين ، حسب ما ذكر موقع الحزب.

ورصدت الحملة، المشكلات التي تواجه السكان في المنطقة، والتي تتمثل في انتشار القمامة في بعض المناطق، وبيع المخدرات في بعض الأسواق علنيا، ومعاناة الشباب وخاصة فوق العشرين عاما من إيجاد فرص عمل مناسبة، وانخفاض الخدمات التعليمية.

وأشار ماجد طلعت، إلى أن الحملة أصدرت عدة توصيات من شأنها حل هذه المشكلات، وهي “التنبيه على شركات النظافة للمرة الأخيرة واللجوء الى الطرق القانونية إذا امتنعت الشركة عن التنفيذ، والقيام بحملات لتوعية المواطنين بأهمية إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها”.

وفيما يتعلق بمشكلة الأمن، أكد أن الحملة بدأت بالفعل التواصل مع المسئولين لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، حيث وعدوا بتكثيف التواجد الأمني في الحي خلال الفترة المقبلة .

وأوضح أن السبيل لحل مشكلة البطالة يكمن في وجود مراكز لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، أما مشكلة التعليم فيلزم تشديد الرقابة على الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها في المدارس، والاتفاق مع شركات أمن لتأمين المدارس مثلما فعلت مع الجامعات المصرية .

وأضاف ماجد طلعت أن استجابة المسئولين هي ما دفعتنا لاستكمال حملتنا في مناطق أخرى بالساحل وستدفعنا إلى استكمال الحملة أيضا خلال الأسابيع المقبلة، لنتمكن من حل ولو جزء بسيط من مشكلات منطقة الساحل ، وإيمانا منا بدورنا في إيصال صوت الشارع ومتطلباته للمسئولين.

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