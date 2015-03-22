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اليوم السابع يحتفل بفوز الزميلة إيمان حنا بجائزة مصطفى وعلى أمين للحوار

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احتفلت أسرة تحرير "اليوم السابع"، بفوز الزميلة إيمان حنا بجائزة "مصطفى وعلى أمين" للحوار الصحفى، عن عام 2014، وذلك عن حوارها مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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الزميلة إيمان حنا فى صورة جماعية مع خالد صلاح ومجلس تحرير اليوم السابع

وحضر الاحتفالية رئيس التحرير خالد صلاح، والزملاء دندراوى الهوارى وكريم عبد السلام، رئيسا التحرير التنفيذيان، وعادل السنهورى، مدير التحرير، وكافة رؤساء أقسام الموقع والصحيفة.

كانت مؤسسة "مصطفى وعلى أمين" أعلنت الأسبوع الماضى، أسماء الفائزين بجوائز التفوق الصحفى، لعام 2014، وفازت الزميلة إيمان حنا، بجائزة أفضل حوار صحفى، مناصفة مع الزميل إبراهيم السخاوى، من جريدة الأهرام.

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خالد صلاح يثنى على حوار الزميلة إيمان حنا على هامش الاحتفال

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الزميلة إيمان حنا تشكر زملاءها فى اليوم السابع على حفاوة الاحتفال

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جانب من احتفالية مجلس تحرير اليوم السابع بالزميلة إيمان حنا

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إيمان حنا ورامى نبيه بجوار جمال صلاح مدير عام اليوم السابع وعمر الأيوبى رئيس قسم الرياضة

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