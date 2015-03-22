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“الطيارين” تشارك بمؤتمر سلامة الطيران المدني بدبي

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“الطيارين” تشارك بمؤتمر سلامة الطيران المدني بدبي “الطيارين” تشارك بمؤتمر سلامة الطيران المدني بدبي

الطيار حسام كمال وزير الطيران

شارك الطيار خالد رفعت عضو مجلس نقابة الطيارين المدنيين المصرية ، والطيار عمر سماحة رئيس اللجنة العلمية بالنقابة فى مؤتمر سلامة الطيران المدني الذي أقيم فى دبي.

وأكد رفعت بعد إنتهاء مشاركتة فى المؤتمر أنه تقابل مع العديد من قيادات الطيران المدني العالمي ، فى مختلف المجالات العلمية والفنية وتحاور معهم فى كيفية سبل حل مشكلة الطيارين الغير عاملين وأبعادها وسبل حلها.

وأضاف سماحة أن القائمين على تنظيم المؤتمر فى دبي ، رحبوا ببعثة نقابة الطيارين المصرية مشيدين بأدائهما وتمثيلهما المتميز ، مشيرآ أنه تم دعوة ممثلين عن نقابة الطيارين المدنيين المصرية للمشاركة فى مؤتمر الطيران الأفريقى ، الذي يقام فى مايو القادم مؤكدآ على الإتفاق المبدئى لإنضمام نقابة الطيارين المدنيين المصرية بالمنظمة العالمية لطيارين الخطوط الجوية بمنتريال.

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