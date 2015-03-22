السيسي : مصر تدعم الحكومة العراقية لمواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق حيدر العبادى، الذى هنأ الرئيس بنجاح “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى: مصر المستقبل”، الذى عُقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس الجارى، منوها إلى النتائج الإيجابية التى أحرزها، متمنيا لمصر، حكومة وشعباً، كل التقدم والازدهار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن شكره لرئيس الوزراء العراقى، منوها إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى الحكومة العراقية الحالية مهامها، معربا عن تطلعنا لتفعيل الإرادة المشتركة لترجمة هذا الزخم إلى نتائج عملية ملموسة فى مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

واستمع الرئيس السيسى إلى تقديرات رئيس الوزراء العراقى بشأن تطور الأوضاع السياسية فى العراق، معربا عن دعم مصر للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الوطنية، ومساندتها للعراق فى مكافحته للإرهاب والتطرف. كما أكد الرئيس أهمية دعم التوافق بين كل أطياف الشعب العراقى بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق الشعبى الضرورى، واستعادة السلم الأهلى لبناء مؤسسات الدولة العراقية.