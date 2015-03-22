بالفيديو - تيفيز يواصل التألق.. والفارق بين يوفنتوس وروما إلى 17 نقطة

روما، (إفي): واصل النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز تألقه الرائع مع فريق يوفنتوس ليقوده لفوز جديد في الدوري الإيطالي على جنوى بهدف من توقيعه في الجولة 28.

واستكمل تيفيز عروضه المتميزة مع يوفي بعدما قاده قبل أيام للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

وانفرد "الأباتشي" بصدارة هدافي الكالتشو بـ16 هدفا، بفارق هدف واحد عن مواطنه ماورو إيكاردي (إنتر) والفرنسي جيريمي مينيز (ميلان).

وحلق فريق "السيدة العجوز" في الصدارة ليقترب من حسم اللقب الرابع على التوالي، بعدما رفع رصيده الى 67 نقطة، بفارق 17 نقطة مؤقتا عن الوصيف روما، الذي يحل ضيفا على تشيزينا الليلة.

أما جنوى فتوقف رصيده عند 37 نقطة بالمركز التاسع.

جاء الهدف في الدقيقة 25 بعدما تلاعب تيفيز بمدافعي الضيوف وسدد كرة صاروخية في سقف الشباك.

وأهدر تيفيز ركلة جزاء في الدقيقة 62 كاد يضاعف بها النتيجة.

شاهد هدف تيفيز