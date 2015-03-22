تعرف على الأسباب المرضية لاختلاف حجم الخصيتين

أرسل شاب 30 عاما يسأل، أعانى من اختلاف واضح بين حجم الخصيتين، فاليمنى أكبر من اليسرى فهل هذا العرض مرضى؟

ويجيب عن التساؤل الدكتور رامى سعد أخصائى أمراض الذكورة والتناسلية، والذى أكد على أن اختلاف حجم الخصيتين هو أمر طبيعى فى حالات كثيرة، ومن الطبيعى أن يحدث فارق بسيط بين بعض أعضاء الجسم المتماثلة، كالخصيتين، وشكل الحواجب، وغيرها.

وشدد رامى على أهمية أن يظل هذا الفرق طبيعى وغير ملحوظ للوهلة الأولى، إلا أن الاختلاف الملحوظ بعضه مرضى، وينذر بمشكلة قد يعانى منها المريض.

الفارق الطبيعى بين حجم الخصيتين

أسباب مرضية لاختلاف حجم الخصيتين

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>وأكد أخصائى الذكورة على أن المريض يحتاج لفحص مباشر من قبل المختص، الذى يرى مدى اختلاف حجم الخصيتين، والذى قد ينذر بمشكلة فى الخصية وتدفق الدم لها ونموها الطبيعى، ويجب ألا يكون الفارق بين الخصيتين يزيد عن الـ20% فى الحجم، وهى مسألة تقديريه ومتخصصة يحددها الطبيب بشكل أدق.>وأضاف "هناك العديد من الأسباب المرضية التى تتسبب فى اختلاف حجم الخصيتين، كالإصابة بدوالى فى إحدى الخصيتين، أو الخصية المعلقة، وغيرها من الأعراض المرضية والتى تحتاج لتدخل طبى لعلاجها المبكر، يصبح هنا حجم الخصية إشارة للاصابة بعرض مرضى".