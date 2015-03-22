احذر.. دهون البطن "تفاحية" الشكل تعرضك للسكتة الدماغية والقلب

دهون البطن من أخطر الأشياء التى تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

وهذا ما يوضحه الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية، مشيراً إلى أن الكثير من الأشخاص يصابون بدهون منطقة البطن التى يشبه فيها الجسم شكل التفاحة، ومما يمثل ذلك خطرا كبيرا على صحتهم، وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، كالقلب والسكر والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطانات، لافتا أن للوقاية من دهون البطن فيجب الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لأنها تحفز الجسم لحرق الكثير من الدهون.

ويضيف د. شريف عزمى رزق الله، أن الغذاء قليل الكالسيوم يزيد من إنتاج إنزيمات منتجة للدهون، ويقلل من نشاط الإنزيمات التى تعمل على تكسير الدهون فى الجسم، ونتيجة ذلك أن الخلايا الدهنية تكون أكبر والدهون تزيد كثافتها بالجسم.

وأضاف أن للكالسيوم أهمية كبيرة للحفاظ على صحة الجسم، لأنه يحافظ على كثافة العظام والكتلة العضلية، كما يزيد من فقد الدهون فى الجسم، ناصحاً الأشخاص الذين يعانون من زيادة فى منطقة البطن بضرورة ممارسة التمارين الرياضية وتناول أغذية غنية بالكالسيوم حتى يزداد معدل حرق الدهون فى هذه المنطقة بالجسم.

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