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الالتهاب الكبدى الوبائى "أ" ينتشر بين الأطفال فى فصل الصيف

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الالتهاب الكبدى الوبائى "أ" ينتشر بين الأطفال فى فصل الصيف الالتهاب الكبدى الوبائى "أ" ينتشر بين الأطفال فى فصل الصيف
مع تغير الفصول، ودخول فصل الصيف يبدأ انتشار التهاب الكبدى الوبائى "أ" بين الأطفال.

يوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال أن الالتهاب الكبدى الوبائى "أ"، من أكثر الفيروسات انتشارا بين الأطفال فى فصل الصيف، فهو ينتقل من مريض لآخر عن طريق تناول الطعام الملوث أو شراب ملوث ببراز مريض، أو التعامل مع مريض مصاب بالالتهاب الكبدى الوبائى أ ويديه ملوثة بالبراز.

طرق الوقاية من عدوى فيرس "أ"


>ويوصى د. رفيق شوقى عطا لله بضرورة غسل اليدين جيدا قبل الأكل، لأنها من أهم العوامل التى تمنع انتقال الأمراض المعدية من طريق لآخر، مشيراً أن علاج مرض الكبد الوبائى "أ"، يكون من خلال الراحة لمدة 3 أسابيع والتغذية عن طريق مأكولات سكرية وفواكه وخضروات خفيفة ونشويات والابتعاد عن .

أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى "أ"


>ويشير أن أعراض هذا المرض تشمل: ارتفاع درجة الحرارة وأعراض مشابهة بالأنفلونزا وغثيان وقىء وألم البطن والشعور بالغثيان، ففى حالة ظهور هذه الأعراض يجب أن يتم تحديد نوع الإصابة بأى نوع من الفيروسات، عن طريق إجراء تحليل إنزيمات وظائف الكبد وتحليل الأجسام المضادة.

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