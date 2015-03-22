الحماية المدنية: الجسم الغريب بشارع رمسيس اسطوانة فارغة

قال اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، إن الإدارة العامة للحماية المدنية انتهت من فحص الجسم الغريب الذى تم العثور عليه أمام عمارات معروف بشارع رمسيس، وتبين أنه اسطوانة فارعة، ما يعنى سلبية البلاغ وعدم وجود أى مواد متفجرات.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة، اليوم، وخلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية، وتبيّن أن معظم البلاغات سلبية، والعبوات هيكليًّة أو بها كميات قليلة من المواد القابلة للاشتعال بهدف إثارة الفزع.

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