وزيرة التضامن: أم مثالية تتبرع بـ50ألف جنيه مكافأة الرئيس لصندوق تحيا مصر

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إحدى الأمهات المثاليات تبرعت بقيمة المكافأة التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمهات المثاليات بقيمة 50 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر "، وكذلك تبرعها بمكافأة وزارة التضامن.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحاتٍ لها مساء اليوم إلى أن الأم المثالية رفضت الحديث لوسائل الإعلام، واكتفت بطلب تأشيرة حج على أن تتحمل نفقات الرحلة.

وقررت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى منح 3 أمهات بمحافظات كفر الشيخ وبورسعيد وقنا مبلغ 5 آلاف جنيه وشهادات تقدير لكل منهن.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن استقبال وتكريم الرئيس للأمهات يأتى إعلاءً لمعيار العطاء والقيم الإنسانية وترسيخا لتماسك الأسرة المصرية وقدرتها على الحفاظ على ترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم وتعزيز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين.

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