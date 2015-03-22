هـاآرتس: ضبط 64 ألف إسرائيلى خلال 2014 بتهم السرقة والاغتصاب والقتل

ذكرت صحيفة "هـــــاآرتس" الإسرائيلية أن معدلات الجريمة فى إسرائيل زادت بشكل ملحوظ خلال عام 2014، عن العام السابق، حيث كشفت الصحيفة عن بيانات رسمية تشير إلى وجود 69 ألف إسرائيل داخل السجون لارتكابهم جرائم مختلفة، من بينهم 64 ألف بتهم السرقة والاغتصاب والقتل.

وأوضحت الصحيفة أنه فى عام 2013 كان فى السجون الإسرائيلية 55،835 مجرما، بينما فى عام 2014 تم إلقاء القبض على 69.118 مجرما، أى بزيادة تقدر بـ24%، مضيفة أن غالبية المقبوض عليهم متهمون فى جرائم سرقة وقتل متعمد وسطو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 12.527 ألف إسرائيلى ألقى القبض عليهم بتهمة الاعتداء إما على أشخاص أو منشآت حيوية كالبنوك وغيرها، وألقى القبض على 343 بتهمة القتل، 1949 مجرما إسرائيليا متهما بتعاطى المخدرات، و809 بتهمة السطو و2718 بتهمة الاتجار فى المخدرات.

وحول الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، فقد ألقى القبض على 646 إسرائيليا بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح.

وألقى القبض على 34 إسرائيليا بتهم التجسس لصالح دول أجنبية ترفض الأجهزة الأمنية الإفصاح عن هويتها، وعن الدول التى يعملون لصالحها.

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