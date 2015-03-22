"الأوقاف" تفتح تحقيقا عن ملابسات تصوير برنامج إيرانى داخل مسجد الحسين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح التحقيق فى تصوير قناة الكوثر الإيرانية حلقات دينية من داخل مسجد الحسين، مؤكّدًا أن نتيجة التحقيق ستُعْلَن خلال أسبوع على الأكثر.

كانت قناة الكوثر الشيعية الإيرانية، قد قالت إن أحدث برامجها وهو برنامج "البنيان" تم تصويره داخل مسجد الإمام الحسين فى القاهرة، ويُذاع على القناة كل جمعة، ويقدمه الدكتور عبد الحليم العزمى، مدير تحرير مجلة الإسلام وطن، لسان الطريقة العزمية.

فيما أكد الشيخ جابر طايع وكيل وزير الأوقاف بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أن قناة الكوثر لم تحصل على أى تصريح للتصوير بمسجد الحسين، موضّحًا أن بعض الطرق الصوفية تقيم حلقات الذكر بمسجد الحسين، منها على سبيل المثال الطريقة العزمية.

وأشار الدكتور عبد الحليم العزمى، مدير تحرير مجلة "الإسلام وطن"، لسان الطريقة العزمية، إلى أن برنامج "البنيان" تم تصوير حلقاته من قِبَل إحدى شركات التوزيع البرامجى داخل مصر، والتى باعته إلى قناة "الكوثر" الإيرانية.

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