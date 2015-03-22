أخبار مصر العاجلة.. الرئيس يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال و50ألف جنيه

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، من بينها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمهات المثاليات، ومنحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية، و50 ألف جنيه مكافآت تصرف من صندوق "تحيا مصر "، فضلاً عن متابعة لحوار الرئيس مع إذاعة القرآن الكريم، الذى شدد خلاله على ضرورة التصدى للدعاوى المغلوطة والهدامة والتى تنسب زورًا إلى الإسلام، داعيًا إلى "ثورة" فى الخطاب الدينى من أجل تصحيح المفاهيم الملتبسة عن الإسلام.

وضمت باقة الأخبار العاجلة، متابعة لاستعدادات القاهرة والخرطوم وأديس أبابا للقمة الثلاثية التى يستضيفها السودان غداً بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناقشة آثار تفاصيل مشروع سد النهضة الإثيوبى، والتوقيع على وثيقة مبادئ تضمن عدم تأثر حصة مصر والسودان من مياه النيل، من بناء السد.

وعلى مدار الساعات الماضية، نقل "اليوم السابع" تفاصيل موافقة الاتحاد الأوروبى على طلب جهاز الكسب غير المشروع، بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و18 من رموز نظامه لمدة عام، حيث شمل القرار استمرار تجميد أموال كل من رجل الأعمال حسين سالم، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ووزير المالية الأسبق بطرس غالى، ورئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، وأموال الراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، وغيرهم.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال

>- الرئيس لإذاعة القرآن الكريم: العالم الإسلامى يحتاج إلى ثورة من أجل الدين

>- السيسى يشارك فى قمة ثلاثية "مصرية سودانية إثيوبية" غدا بالخرطوم

>- الخرطوم تجرى اتصالات مكثفة لإنهاء الخلافات بين مصر وإثيوبيا

- الاتحاد الأوروبى يمدد تجميد أموال مبارك ونجليه و17شخصاً من نظامه لمدة عام

>- وزير الأوقاف:تم استهداف منزلى 3مرات وقطر وتركيا لن تشاركا بمسابقة القرآن

>- أول صور لمحاولة عناصر الإخوان حرق منزل وزير الأوقاف ببنى سويف

>- إرهابيون يختطفون سيارة إسعاف فى "الشيخ زويد" بشمال سيناء

- محلب لوفد حملة الماجستير والدكتوراه: انتهاء أزمة تعيينكم خلال 48 ساعة

>- بالأسماء.. الشركات المعتمدة لتنفيذ موسم الحج السياحى

>- معاقو محافظة القاهرة يعلنون الاعتصام أمام الوزراء لحين الاستجابة لمطالبهم

- وزير العدالة الانتقالية: رفض تخصيص دوائر للمصريين بالخارج ترشحا وتصويتا

>- إبراهيم الهنيدى: لجنة تعديل قانون الانتخابات تنتهى من عملها الأسبوع المقبل

- هيئة كبار العلماء: الأزهر لا يتلقى توجيهات علوية ليفعل أو لا يفعل

>- لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على مستشفيات مكة وتعزل مجلس إدارتها

>- المؤبد لـ23 إخوانياً بينهم نجل سعد الحسينى فى قتل 4 مواطنين بطنطا

>- الداخلية: ضبط 30 من القيادات الوسطى للإخوان و5 من أعضاء اللجان النوعية

- اعتقال مساعد الملحق العسكرى الأمريكى فى روسيا لقيادته فى حالة سكر

>- إنذار على يد محضر لمطالبة محلب باستحداث "عيد للأب" 19 نوفمبر

>- مد أجل الحكم فى اتهام محامية الفنان أحمد عز بسب "زينة" لـ29 مارس

>- بالفيديو.. جولة وزير الداخلية فجرا لتفقد الأوضاع بالقاهرة والقليوبية

>- قناة إيرانية تصور برنامجا داخل مسجد الحسين.. و"الأوقاف": لم نصرح لها

- موجز الاقتصاد.. أذون خزانة بـ6.5 مليار جنيه خلال جلسة اليوم الأحد

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. "السيسى" فى قمة ثلاثية بالخرطوم غداً

- موجز أخبار محافظات مصر.. المؤبد لـ23 إخوانيا فى قتل 4 مواطنين بطنطا

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