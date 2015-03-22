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وزير المالية: نتوقع صدور قانون الضريبة المضافة قبل نهاية العام المالى

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أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أنه يتوقع صدور قانون الضريبة المضافة عقب انتهاء الحوار المجتمعى على مشروع القانون لافتا إلى أن الهدف من القانون توسيع قاعدة الضريبة مع تحفيز الاستثمار.

وأضاف دميان فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن بدأت بالفعل فى تحفيز الاستثمار من خلال خفض التعريفة الجمركية على آلات والمعدات وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، مشيرا إلى ان القانون سيقسم المجتمع إلى أعلى 10% من حيث الدخل وهو الذى سيتحمل العبء وأقل 10% من حيث الدخل وهو ما سنحاول إعفائه تماما.
>- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

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مصر 365

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