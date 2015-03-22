تأجيل محاكمة 47 متهما فى "اقتحام قسم التبين" إلى 8 أبريل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 47 متهمًا فى قضية" اقتحام قسم التبين" ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى 8 أبريل لاستكمال سماع الشهود، وعدلت عن حكمها بحبس المصور الصحفى، مع استمرار حبس المتهمين فى القضية.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

الدفاع يطالب بإزالة القفص الزجاجى القابع داخله المتهمون

>وكان أعضاء هيئة الدفاع قدموا طلبًا لهيئة المحكمة بإزالة القفص الزجاجى القابع داخله المتهمون، نظرًا لصعوبة التواصل معهم.

كما طالب الدفاع بتوقيع الكشف الطبى على المتهم جمال ربيع صبيح، لمعانته من مرضٍ بالأسنان، يستوجب عرضه على لجنة طبية لفحص حالته.