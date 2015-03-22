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24 مارس ..سماع أقوال متهمى أحمد موسى بسب وقذف المحامين

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24 مارس ..سماع أقوال متهمى أحمد موسى بسب وقذف المحامين 24 مارس ..سماع أقوال متهمى أحمد موسى بسب وقذف المحامين
حدد المستشار إسلام ضيف مدير نيابة أول أكتوبر جلسة 24 مارس الجارى لسماع أقوال كل من محمد عفيفى وياسر سيد أحمد المحامين فى الدعوى التى أقاماها ضد الإعلامى أحمد موسى واتهماه فيها بسب وقذف"محامى ".

كان مقدما البلاغ اتهما أحمد موسى بسب وقذف "محامى مصر"، فى برنامجه "على مسئوليتى "بفضائية صدى البلد، وذلك لرفضه احتجاجهم على مقتل زميلهم المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بعد تعرضه للتعذيب.

وسبق للمحامين أن تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات حمل رقم 4064 لسنة 2015، اتهموا فيه "موسى" بسب وقذف محامى مصر،حين وصف تحركاتهم الاحتجاجية وفعاليات التنديد بمقتل كريم حمدي، بالتصرفات الهمجية والأعمال الإرهابية، ما يعد إهانة يعاقب عليها القانون.

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مصر 365

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