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تأجيل دعوى استعادة تراخيص" الجزيرة مباشر مصر " إلى ٢٤ مايو

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تأجيل دعوى استعادة تراخيص" الجزيرة مباشر مصر " إلى ٢٤ مايو تأجيل دعوى استعادة تراخيص" الجزيرة مباشر مصر " إلى ٢٤ مايو
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة "الجزيرة مباشر "، لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبتها الهيئة العامة للاستثمار الى جلسة ٢٤ مايو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

واختصمت القناة فى دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة.

وقالت القناة إن "رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص".

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بدائرة أخرى كانت أصدرت حكمين ضد قناة "الجزيرة"، ووصفتها بالشيطان الذى يحاول نشر الفتن والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

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مصر 365

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