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كلب ضال يعقر 11 شخصا بالسنبلاوين

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كلب ضال يعقر 11 شخصا بالسنبلاوين كلب ضال يعقر 11 شخصا بالسنبلاوين
سادت حالة من الرعب والفزع داخل مدينة السنبلاوين بالدقهلية اليوم الأحد، بعد أن عقر كلب ضال 11 شخصا بمنطقة عزبة صقر ومنشية السادات والشيخ عمر، قبل نقلهم إلى المستشفى العام وصرف المصل المضاد لهم.

وأشار مصدر طبى من داخل المستشفى إلى أن من بين المصابين طفل عقره الكلب فى الأنف فقطع جزءا منه، وآخر عقره فى الرأس والأذن وثالث فى القدم، مؤكدا إبلاغ الأجهزة الأمنية والطب البيطرى لضبط الكلب، فيما أكد الدكتور محمود سلامة مدير الإدارة الصحية تواجد المصل اللازم فى المستشفى وجميع المصابين تحت الملاحظة.

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مصر 365