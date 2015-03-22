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بالصور.. محافظ بنى سويف يكرم 80 من الأمهات المثاليات

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قدم المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، التهنئة لجميع أمهات ، مؤكدًا أن تكريم الأمهات المثاليات يأتى تقديرًا وتكريمًا لدور الأم فى المجتمع، وتقديمها تضحيات كثيرة، مضيفًا أن هذا التكريم جزء بسيط لرد الجميل لجهودهن وما بذلنه من جهود فى أداء رسالتهن السامية نحو أسرهن ووطنهن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى أقامتها المحافظة باستراحة حى الرمد اليوم، الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتكريم 80 أمًا مثالية فى أكبر احتفالية من نوعها تنظمها المحافظة.

تضمنت الاحتفالية التى حضرها الدكتور هشام فهمى، معاون رئيس مجلس الوزراء، والعميد طيار جمال عبد السلام الجندى، قائد قاعدة بنى سويف الجوية، واللواء أحمد زكى رأفت، السكرتير العام، وحسين ياسين، مديرعام الشئون الاجتماعية، تضمنت فقرات فنية وغنائية لكورال أطفال قصر الثقافة وكلمات لوكيل وزراة الأوقاف الشيخ سلامة عبد الرازق، ونيافة القمص باخوم عطية ممثلاً عن الكنيسة، وتكريم أمهات الشهداء حيث سلمهن المحافظ شهادات تقدير ومبالغ مالية.

كما أجريت قرعة لاختيار 4 أمهات لأربع رحلات عمرة حيث فازت كل من "إيمان محمد عبدالله، كريمة صالح معوض، فادية فاروق رستم، سهير فتحى على" برحلات العمرة المقدمة من "حديد المصريين ووادى النيل للأسمنت"، بالإضافة إلى فوز ثلاث أمهات هن "سمية مصطفى البشير، هدية حسين محمد، آمنة مصطفى أحمد" بـ3 شاشات 32"led".

فرحة وسعادة الأمهات المثاليات بالتكريم - 2015-03- اليوم السابع
>فرحة وسعادة الأمهات المثاليات بالتكريم

تكريم أمهات أحد شهداء القوات المسلحة - 2015-03- اليوم السابع
> تكريم أمهات أحد شهداء القوات المسلحة

إحدى الأمهات الفائزة بشاشة تلفزيون- 2015-03- اليوم السابع
>إحدى الأمهات الفائزة بشاشة تلفزيون

المحافظ يكرم إحدى الأمهات - 2015-03- اليوم السابع
>المحافظ يكرم إحدى الأمهات

المحافظ يكرم إحدى الأمهات - 2015-03- اليوم السابع
>المحافظ يكرم إحدى الأمهات

دقيقة حداد على أسر شهداء الجيش والشرطة - 2015-03- اليوم السابع
>دقيقة حداد على أسر شهداء الجيش والشرطة

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