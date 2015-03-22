لقطة المباراة - كارثة كورتوا

ارتكب البلجيكي تيبو كورتوا خطأ كارثي أمام هال سيتي كلف فريقه تشيلسي التعادل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

تشيلسي يحل ضيفا على هال سيتي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

هال سيتي لم يصمد أكثر من دقيقة و20 ثانية قبل أن تهتز شباكه بهدف عن طريق إدين أزار.

وقبل حتى مرور 10 دقائق من الشوط الأول عزز ديجو كوستا النتيجة لصالح تشيلسي.

إلا أن هال قلب الطاولة قبل نهاية الشوط، فسجل أحمد المحمدي هدف أول في الدقيقة 26.

شاهد هدف المحمدي

وبعدها بلحظات ارتكب كورتوا خطأ كبير منح هال سيتي التعادل عن طريق إبل هيرنانديز.

وفي أخر 8 مباريات لكورتوا لم ينجح البلجيكي في الحفاظ على نظافة شباكه إلا مرة وحيدة.