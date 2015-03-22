بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على المنطقة الأثرية بغرب أسوان

قامت اليوم الأحد حملة مكبرة من مباحث أسوان ومباحث السياحة والأثار بازالة التعديات على المنطقة الأثرية بغرب أسوان

> وقال الأثرى نصر سلامه مدير عام أثار أسوان والنوبة انه بعد أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من تراجع فى تامين بعض المناطق الأثرية.

وتعرضت المنطقة الأثرية بغرب أسوان ومنطقة مقابر الأمراء للعديد من التعديات وصلت الى استيلاء مجموعه من الأهالي على بعض المقابر الأثرية وقمنا بعمل العديد من المحاضر.

وصدر لهذه التعديات أكثر من قرار إزالة وبدأت بتنفيذ بمساعدة قوات الأمن وشرطة السياحة والأثار بإزالة هذه التعديات والتى كانت تشوه الطابع الأثري للمنطقة وتمثل تعديا على حرمه الأثار وإهدارا لهيبة الدولة ومكانتها.

> وأضاف الأثري نصر سلامه أن إزالة هذه التعديات رسالة واضحة الى كل الخارجين على القانون انه مهما طال الوقت سيتم التعامل معكم ولن يسمح بأى تعدى على أى جزء من المناطق الأثرية ليس فى أسوان فقط ولكن فى كل محافظات الجمهورية​.