أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا يغادر القاهرة‎

Google+ Print
المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا يغادر القاهرة‎ المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا يغادر القاهرة‎

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي المبعوث الخاص ​لرئيس إندونيسيا للشرق الأوسط “علوي شهاب” بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ألتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح حيث نقل رسالة من الرئيس الأندونيسي إليه تضمنت دعوته للمشاركة في قمة “آسيا – أفريقيا” التي ستنظمها إندونيسيا في شهر أبريل المقبل، تزامنا مع ذكرى مرور 60 عاما على اِنعقاد مؤتمر باندونج ، معربا عن تطلع بلاده لقيام الرئيس بزيارة رسمية إلى إندونيسيا لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وألتقى مبعوث الرئيس الأندونيسي خلال زيارته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأكد أن الأزهر الشريف يحظى بتقدير وثقة المسلمين في إندونيسيا، لما له من دور حيوي وبارز في نشر صحيح الدين الإسلامي ونبذ العنف والتطرف ، وأن آراء شيخ الأزهر وأحاديثه لها ثقلها في العالم الإسلامي ، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المظلة الكبرى التي يستظل بها المسلمون في العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين