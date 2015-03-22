المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا يغادر القاهرة‎

غادر مطار القاهرة الدولي المبعوث الخاص ​لرئيس إندونيسيا للشرق الأوسط “علوي شهاب” بعد زيارة لمصر استغرقت يومين ألتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نقل رسالة من الرئيس الأندونيسي إليه تضمنت دعوته للمشاركة في قمة “آسيا – أفريقيا” التي ستنظمها إندونيسيا في شهر أبريل المقبل، تزامنا مع ذكرى مرور 60 عاما على اِنعقاد مؤتمر باندونج ، معربا عن تطلع بلاده لقيام الرئيس بزيارة رسمية إلى إندونيسيا لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وألتقى مبعوث الرئيس الأندونيسي خلال زيارته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأكد أن الأزهر الشريف يحظى بتقدير وثقة المسلمين في إندونيسيا، لما له من دور حيوي وبارز في نشر صحيح الدين الإسلامي ونبذ العنف والتطرف ، وأن آراء شيخ الأزهر وأحاديثه لها ثقلها في العالم الإسلامي ، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف هو المظلة الكبرى التي يستظل بها المسلمون في العالم.