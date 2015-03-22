تأجير شاطئ العصافرة بـ800 ألف جنيه لمدة 3 سنوات فى مزايدة علنية

بدأت اليوم محافظة الإسكندرية، المزايدة العلنية على تأجير 19 شاطئا من شواطئ الإسكندرية، بمديرية الإسكان فى المحافظة، وستستمر المزايدة حتى 9 أبريل من الشهر القادم المقبل.

وفازت إحدى شركات السياحة بالمزاد الذى أجرى على تأجير شاطئ العصافرة بمبلغ 800 ألف جنيه لمدة 3 أعوام، فى حين تم تأجيل المزاد على منطقة "لسان" العصافرة لعدم وصول السعر للقيمة التأجيرية المطلوبة.

ومن جانبه قال الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الهدف من بيع شواطئ الإسكندرية بنظام حق الانتفاع هو استعادة الإسكندرية للقبها السابق عروس البحر المتوسط، واستعادة المواطن السكندرى للإقبال على شواطئ الإسكندرية مرة أخرى بعد أن هجرها الجمهور لسوء الخدمة بها، مشيرا إلى أن الشواطئ ستتضمن شواطئ 5 نجوم وأخرى فى متناول يد محدودى الدخل.

وقال أحمد حجازى، مدير إدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن المزايدة العلنية ستشمل 19 شاطئا بعقد انتفاع لمدة 3 سنوات، ويتضمن اليوم الأول المزايدة العلنية على شاطئ ولسان العصافرة، وسيتم استكمال المزايدة العلنية على باقى الشواطئ فى الفترة المحددة والممتدة حتى 9 أبريل القادم.