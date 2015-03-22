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البابا تواضروس يزور غدًا دير القديسة دميانة بالدقهلية

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البابا تواضروس يزور غدًا دير القديسة دميانة بالدقهلية البابا تواضروس يزور غدًا دير القديسة دميانة بالدقهلية
يزور غدًا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديسة دميانة بمحافظة الدقهلية، فى أول زيارة له، منذ توليه الكرسى البابوى، وذلك لافتتاح مبنى الراهبات الجديد بالدير، وترسيم عدد من راهبات الدير.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال البابا تواضروس الثانى، المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء سعيد شلبى مدير الأمن، والأنبا بيشوى، مطران دمياط وكفر الشيخ البابا، وسوف تشمل الزيارة التى تستمر لمدة يومين زيارة البابا لمقابر والديه المتواجدين هناك بالدير، وتشهد المنطقة حالة من التواجد الأمنى المكثف لاستقبال البابا تواضروس.

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مصر 365