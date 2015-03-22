الرئاسة في خطاب لضياء رشوان : انتخابات “الصحفيين” اتسمت بالنزاهة والشفافية

أشادت رئاسة الجمهورية، اليوم ، بالانتخابات التي أجريت بنقابة الصحفيين أمس الأول …وقالت إن الأنتخابات شهدت أجواء اتسمت بالموضوعية والنزاهة، والاحترام المتبادل بين السادة المرشحين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الأعلامى لرئيس الجمهورية -وجهه إلى النقيب المنتهية ولايته ضياء رشوان- أن “المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية تابع بمزيد من الاهتمام الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وما شهدته من أجواء اتسمت بالموضوعية والنزاهة، والاحترام المتبادل بين السادة المرشحين، وأفضت إلى ما أفضت إليه من نتائج في ظل عملية تنظيمية ناجحة ومناخ صحي عبر عنه حسن سير العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وهو ما يؤكد حسن إدارتكم لدفة النقابة بنشر الروح الطيبة داخل أرجائها وبين أعضاء جمعيتها العمومية”.

وتابع البيان، “والمكتب الإعلامي للسيد الرئيس يستغل هذه الفرصة لكي يتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على جهدكم المبذول من أجل خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة لتاريخكم العريق ولكافة أعضاء المجلس السابق لنقابة الصحفيين الذي نجح في تسليم الراية للمجلس المنتخب من بعده في صورة يفخر بها أعضاء الجماعة الصحافية”.

واختتم البيان الرئاسي بالقول، “كما نسعد بأن ننقل لكم تقدير السيد الرئيس على جهدكم خلال الفترة الماضية من أجل مهنة الصحافة وتلبية مطالب ورغبات الجماعة الصحفية المصرية وأيضا على ما شهدته النقابة خلال فترتكم من حراك مهني وخدمي استفاد منه الوسط الصحفي المصري، متمنين لكم دوام التوفيق”.

أ ش أ