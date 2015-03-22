محافظ أسوان يبحث تطوير المواقع الحيوية بالمدينة مع لجنة استشارية

التقى مصطفى يسرى، محافظ أسوان، باللجنة الاستشارية للأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأحد، وتم خلال اللقاء استعراض وضع تصميم عام لتجميل وتطوير المواقع الحيوية بالمدينة، خاصة ميدان الشهداء، من خلال تنفيذ إضاءة جمالية لواجهة محطة السكك الحديدية، وربط منظور رؤيتها بكورنيش النيل مباشرة، مع دهان وتجميل واجهات المبانى لتكون متناسقة قديمًا وحديثًا، بالإضافة إلى تعديل مساحات الأرصفة وأماكن انتظار السيارات لتسهيل الحركة المرورية بالميدان والشوارع الجانبية له لمنع الاختناقات وإزالة أى تشوهات.

كما استعرضت اللجنة الاستشارية إضفاء اللمسات الجمالية، من خلال إضاءة الصخور الجرانيتية الموجودة وسط النيل والجزر النيلية، مثل صخور الشيخ منصور، وحديقة فريال، بواسطة لمبات الليد بنظام الطاقة الشمسية.

وطالب محافظ أسوان اللجنة بوضع تصور لإنشاء حديقة بجوار كوبرى أسوان، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا دهان واجهات المبانى المطلة على كورنيش النيل، وجزيرة أسوان، وجبل تقوق، ومدينة ناصر وغيرها، بما يساهم فى إبراز الشكل الجمالى للمدينة أمام السائح بعيدًا عن التشوهات المعمارية.