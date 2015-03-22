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تكريم المعلمات المثاليات خلال حفل عيد الأم بمدارس كفر الشيخ

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تكريم المعلمات المثاليات خلال حفل عيد الأم بمدارس كفر الشيخ تكريم المعلمات المثاليات خلال حفل عيد الأم بمدارس كفر الشيخ
أقامت مدارس إدارة غرب كفر الشيخ اليوم الأحد، ومن بينها مدرسة محلة القصب الإعدادية حفلا بمناسبة عيد الأم.

تضمن الحفل فقرات للشعر والتمثيل وإلقاء الشعر وغناء وفقرات عزف موسيقى من الطلاب شاركهم مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ، و إبراهيم الدسوقى مدير التعليم الإعدادي، وماهر حواس مدير المتابعة، وحسنى بركات مدير التدريب، وحازم القصاص مدير العلاقات العامة والإعلام، وليد عادل مدير الإحصاء والمعلومات.

وتم تكريم المعلمات المتميزات والطلاب المتفوقين والمشاركين فى الانشطة الرياضية والموسيقى والإعلامى فى نهاية الحفل.

وأدى الطلاب مشهد تمثيلى عن فضل الوالدين ووجوب طاعتهما.

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