طوارئ وعمليات تجميل بشرم الشيخ قبل القمة العربية الأسبوع المقبل

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة سيرا على الأقدام ظهر اليوم الأحد، بشارع السلام بشرم الشيخ، حيث تفقد الجداريات والأعمال الجمالية والأعمال التشكيلية ومناطق اللاند سكيب.

كما شدد المحافظ وأصدر تعليمات مشددة للحفاظ على تلك الأعمال، وضرورة وجود خطط للمرور اليومى وصيانة الأعمال للبقاء على رونقها وجمالها واستكمال الأعمال الباقية فى إطار الاستعداد لمؤتمر القمة العربية الذى سيعقد بشرم الشيخ بداية الأسبوع القادم.

كما أكد خالد فودة أن ما تم فى شرم الشيخ تطويرًا لها، وأنه بداية لتطوير شرم الشيخ وليست أعمال من أجل المؤتمر فقط، كما ناشد المستثمرين ورجال الأعمال الذين قاموا بإنشاء تلك الجداريات والمساحات الخضراء بضرورة الحفاظ عليها وتجديدها ووجود عمالة دائمة بها.