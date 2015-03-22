أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طوارئ وعمليات تجميل بشرم الشيخ قبل القمة العربية الأسبوع المقبل

Google+ Print
طوارئ وعمليات تجميل بشرم الشيخ قبل القمة العربية الأسبوع المقبل طوارئ وعمليات تجميل بشرم الشيخ قبل القمة العربية الأسبوع المقبل
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة سيرا على الأقدام ظهر اليوم الأحد، بشارع السلام بشرم الشيخ، حيث تفقد الجداريات والأعمال الجمالية والأعمال التشكيلية ومناطق اللاند سكيب.

كما شدد المحافظ وأصدر تعليمات مشددة للحفاظ على تلك الأعمال، وضرورة وجود خطط للمرور اليومى وصيانة الأعمال للبقاء على رونقها وجمالها واستكمال الأعمال الباقية فى إطار الاستعداد لمؤتمر القمة العربية الذى سيعقد بشرم الشيخ بداية الأسبوع القادم.

كما أكد خالد فودة أن ما تم فى شرم الشيخ تطويرًا لها، وأنه بداية لتطوير شرم الشيخ وليست أعمال من أجل المؤتمر فقط، كما ناشد المستثمرين ورجال الأعمال الذين قاموا بإنشاء تلك الجداريات والمساحات الخضراء بضرورة الحفاظ عليها وتجديدها ووجود عمالة دائمة بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365