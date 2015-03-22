محافظة المنيا تبدأ برنامج محو أمية 53 ألف مواطن

شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، والدكتور جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب جامعة المنيا، والذى يستهدف تدريب طلاب 6 كليات بالجامعة لمحو أمية حوالى 53 ألف مواطن، ضمن بروتوكول التعاون الثلاثى الذى وقُع ديسمبر الماضى بين كل من المحافظة والجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضر الفعاليات العميد وائل الصيفى، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنيا، والدكتورة وفاء زعتر، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة الطلاب فى هذا البرنامج الوطنى والذى يمكن اعتباره نوعًا من الزكاة على العلم للذين حرموا من نعمة التعليم.

وخاطب الشباب قائلا: "أنتم مستقبل مصر، وجاء الدور أن تشاركوا فى صناعة مستقبل هذا الوطن"، موضحًا أنه يجب استغلال حماس وطاقة الشباب فى هذا البرنامج، مؤكدًا أن وجود أميين، يعتبر تقصيرًا شديدًا من الجميع، وقال إن استراتيجية الدولة تعتمد على تطوير كافة مناحى الحياة ومحو الأمية والتى هى من أهم المشروعات القومية، ورحب المحافظ بتوفير وتسهيل كافة الإجراءات أمام الطلاب للمشاركة بجدية فى هذا البرنامج القومى.

وأوضح جمال أبو المجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، حرص الجامعة على وضع آليات جديدة لمحو أمية المواطنين الذين لم يحصلوا على التعليم لتحقيق الهدف من مشروع التعلم، إلى جانب المردود الثقافى والاجتماعى لدى الأميين.

وقد افتتح المحافظ ورئيس الجامعة المعرض الأول للكتاب بمقر المكتبة المركزية بالجامعة، والذى يعد الأول من نوعه فى الجامعة، ويشارك فيه 24 دار نشر ويستمر نهاية الشهر الجارى.