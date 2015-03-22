بالصور..محافظ مطروح: الانتهاء من حل مشكلة مياه الشرب قريبًا

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قرب إنهاء مشكلة مياه الشرب نهائيا مع استمرار حملات إزالة التعديات على خطوط المياه بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة، وعدم السماح بأى اعتداء على طول الخط المغذي للمحافظة من الإسكندرية ومحطة جنوب العلمين، وإقامة محطات تحلية جديدة مع ضرورة الوعي بأهمية المياه، ووضع مياه الشرب بمطروح على رأس أولويات الاهتمام مع القطاعات التنموية الاخرى .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفالية اليوم العالمي للمياه التى اقامتها شركة و مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بقاعة قصر الثقافة .

وأضاف المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات التنموية الكبري بمطروح وسيوة سيشعر بها اهالى مطروح في إطار اهتمام الدولة، و إيجاد الحلول المناسبة لكافة قضايا ومشكلات التنمية المستدامة بالمحافظة.

>واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح اللواء شريف فارس، حصة مصر من مصادر المياه حاليا والتى لا تفى بالاستهلاك، مؤكدًا أن نصيب الفرد يصل إلى نحو 830 متر مكعب سنويا، وهى فى حدود الفقر المائى، بالإضافة إلى التنمية الزراعية وسوء الاستخدام والسلوكيات المهدرة للمياه.

واضاف رئيس شركة المياه، ان الدولة استجابت لمعظم مطالب أهالى مطروح لحل مشكلة المياه من خلال التوسع فى انشاء محطات تحلية المياه بمدن المحافظة، وزيادة ضخ كميات المياه مع تعهد شركة المياه بعدم وجود اي أزمات مستقبلية للمياه بالمحافظة، خاصة فصل الصيف القادم، وتوصيل المياه لجميع الخطوط والشبكات وتوصيل المياه بالسيارات الى المنازل البعيدة عن الشبكة، مع استمرار المحافظة والقوات المسلحة بالتعاون فى إزالة التعديات والتى تصل إلى 60 % هدر بحصة المياه المخصصة للمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنيه وإلقاء وإنشاد ومسرحية عن اهمية الحفاظ على مياه النيل ، كما افتتح المحافظ معرض للأدوات والأجهزة التقنية المستخدمة بشركة المياه وشرح لمراحل عملها خاصة دورة تطهير وتعقيم الخزانات ، وأجهزة المعامل والأبحاث ، وأجهزة قياس مركبات المياه ، وأجهزة الكشف عن تسرب المياه ، وأجهزة نظم المعلومات لجميع خطوط المياه والكشف عن مدي ضخ المياه بالخطوط وتحديدها مستقبلا حتى عام 2037 لدعم اتخاذ القرار بشأنها، كما تضمن المعرض الأنشطة الفنية لطلاب المدارس للتوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها .

وفى نهاية الاحتفالية كرمت شركة المياه بمطروح اسم الراحل اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح السابق لجهوده فى إنشاء عدة محطات للتحلية والقضاء على مشكلة المياه، حيث تسلم زوج ابنته درع الشركة ودرع المحافظة

كما قام محافظ مطروح ورئيس شركة مياه الشرب بتكريم المتميزين فى حملات التوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها بالتربية والتعليم من المديرين والمدرسين والطلاب.



> محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للمياه



>المحافظ يفتتح معرضا للأدوات والأجهزة التقنية المستخدمة بشركة المياه



> تفقد المعرض المقام بقاعة قصر ثقافة مطروح



> معرض الأعمال الفنية لطلاب المدارس حول ترشيد المياه



>المحافظ وعلى يساره رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح



>إحدى الفقرات الفنية خلال الحفل



>تكريم اسم محافظ مطروح السابق لدوره فى حل مشكلة نقص مياه الشرب