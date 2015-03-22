كامل الوزير: نحرص على توفير طرق بديلة بين ضفتى القناة تيسيرًا على المواطنين

أكد اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة، حرص القوات المسلحة على توفير الطرق والمدقات البديلة عن الطرق المقطوعة التى تربط مرفق المعديات بين ضفتى القناة وسيناء، لتيسير الحركة على المواطنين العابرين إلى الشرق، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعطاء الأولوية لبناء أكتاف ومراسى المعديات التبادلية بمناطق (سرابيوم - والفردان - نمرة 6).

وقال كامل الوزير -خلال اجتماعه الأسبوعى مع المقاولين والشركات بمشروع قناة السويس الجديدة اليوم الأحد- "إن أعمال التدبيش على جانبى القناة الجديدة ستخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر العالمية من حيث الجماليات والجداريات، موضحًا أنه سيتم توفير المحاجر والأموال اللازمة لأعمال التدبيش، فيما تبقى هناك حاجة للأيدى العاملة فى هذا المجال، داعيًا المصريين إلى التعاون والتكاتف لبناء البلد بأيدى أبنائه".

وحول الطرق، طالب الوزير من مسئولى الطرق الالتزام بتسليم طريق "العرضى 1" والطرق الطولية، والتى تم تطويرها شرق قناة السويس الجديدة إلى 6 حارات تبادلية قبل موعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وبالنسبة لمدينة الإسماعيلية الجديدة، أوضح الوزير أنه سيتم تسليم 34 ألف وحدة فى المرحلة الأولى العاجلة خلال شهر 8 بالتزامن مع افتتاح القناة، مطالبًا العمال والمقاولين بالتوجه لمدينة الإسماعيلية الجديدة والمساعدة فى أعمال المرحلة العاجلة، مشيرًا إلى أن ناتج الحفر يتم استخدامه فى الطرق والجسور أو لحماية الأراضى الزراعية فى المناطق المنخفضة.

>ووجه الوزير، العاملين فى أحواض الترسيب بتفريغ أحواض الترسيب من الداخل، والعمل على تحسين خواصها، وتزويد سعتها، فضلا عن تقوية الجسور.

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