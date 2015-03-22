منفذ السلوم يستقبل 124 مصريًا عائدين من ليبيا خلال 24 ساعة

استقبل منفذ السلوم، خلال الـ24 ساعة الماضية، 124 مصريًا عائدين من ليبيا، منهم 76 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و48 بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية، 32 ألفًا و828 مصريًا حتى صباح اليوم الأحد، وذلك منذ 16 فبراير الماضى.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد وصول المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعادت لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل 124 مصريًا، بينهم 48 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيًا وسياسيًا.

منفذ السلوم يستقبل 160 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة

>

عودة 240 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

>

عودة 198 مصريا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

>