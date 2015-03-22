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بلبيس وأبوحماد بدون غاز لليوم الثانى.. والشركة: انتهاء الإصلاح غدا

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بلبيس وأبوحماد بدون غاز لليوم الثانى.. والشركة: انتهاء الإصلاح غدا بلبيس وأبوحماد بدون غاز لليوم الثانى.. والشركة: انتهاء الإصلاح غدا
استمر انقطاع خدمة الغاز الطبيعى، عن مدنتى بلبيس و أبوحماد بالشرقية، منذ مساء السبت، إلى الآن بسبب انفجار الخط الرئيسى للغاز، ما أثار غضب المواطنين بسبب تعطل مصالحهم وتوقف الخدمات التى تعتمد على الغاز الطبيعى .

وقال العميد معتز خطاب مدير شركة ناشيونال جاس، إن فريق الصيانة يواصل عمله بالخط، وأن الأعمال ستسمر حتى صباح الاثنين، موضحا لـ "اليوم السابع" أنه تبين وجود كسر بماسورة خط الغاز الطبيعى، نتيجة انفجار بالكيلو 17 بالظهير الصحراوى بطريق بلبيس.


>- انقطاع الغاز عن مدينتى بلبيس وأبو حماد بعد تفجير الخط الرئيسى

- انفجار بخط الغاز الرئيسى بالطريق العام بالشرقية

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