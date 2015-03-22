البدوي يرحب بانضمام محمد فريد خميس لحزب الوفد

رحب السيد البدوي رئيس حزب الوفد بانضمام المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون إلى عضوية الحزب.

وأكد رئيس الوفد أن انضمام خميس يشكل إضافة هامة للعمل الوطني لما له من إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد المصري وأيضًا إسهامه في دعم العلم والبحث العلمي من خلال تأسيسه للجامعة البريطانية وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح وتولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي بتعاونها مع أكبر مركز للبحث العلمي على مستوى العالم.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد ترحيبه وسعادته بانضمام خميس إلى عضوية الوفد، معتبرًا انضمامه إثراءًا للعمل الوطني في مصر في ظل هذه المرحلة التي تحتاج منا جميعًا المشاركة السياسية لقيادة بناء مصر الكبرى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.