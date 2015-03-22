أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البدوي يرحب بانضمام محمد فريد خميس لحزب الوفد

Google+ Print
البدوي يرحب بانضمام محمد فريد خميس لحزب الوفد البدوي يرحب بانضمام محمد فريد خميس لحزب الوفد

السيد البدوي رئيس حزب الوفد

رحب السيد البدوي رئيس حزب الوفد بانضمام المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون إلى عضوية الحزب.

وأكد رئيس الوفد أن انضمام خميس يشكل إضافة هامة للعمل الوطني لما له من إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد المصري وأيضًا إسهامه في دعم العلم والبحث العلمي من خلال تأسيسه للجامعة البريطانية وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح وتولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي بتعاونها مع أكبر مركز للبحث العلمي على مستوى العالم.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد ترحيبه وسعادته بانضمام خميس إلى عضوية الوفد، معتبرًا انضمامه إثراءًا للعمل الوطني في في ظل هذه المرحلة التي تحتاج منا جميعًا المشاركة السياسية لقيادة بناء مصر الكبرى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر