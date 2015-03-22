محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات الاحتفال بيوم المرأة بمكتبة مصر العامة

شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد فعاليات برنامج الاحتفال بيوم المرأة المصرية بمكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والذى نظمته جمعية المرأة العربية للتنمية بالاسماعيلية برئاسة ماجدة النويشى وبحضور الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر ورئيس الاتحاد النسائى العربى والأستاذة الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية .

وخلال الاحتفال أشاد المحافظ بدور المرأة فى صناعة وتخريج الأجيال العظيمة من أبناء مصر المخلصين مؤكدا أن المرأة هى كل المجتمع وليست نصف المجتمع فهى الزوجة والأم والأخت والابنة شريكا أساسيا مع الرجل جنبا الى جنب بصماتها واضحة فى محاور التنمية مشيرا الى الدور العظيم للمرأة المصرية ومساندتها ودعمها للرجل فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو مؤكدا أنها خط الدفاع الأول فى معركة التنمية والبناء وأنها ستظل دوما طرفا فاعلا ومؤثرا فى اعادة صياغة تاريخ مصر بمشاركتها القوية والفعالة فى مختلف المجالات .

وأكد المحافظ على أن مصر فى الوقت الحالى تحتاج منا جميعا الى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل بناء مصر الجديدة ووضغها فى المكانة التى تليق بها .

ووافق المحافظ على مطلب ماجدة النويشى بالموافقة على اطلاق أسماء عدد من القيادات النسائية المتميزة من صاحبات البصمة الحقيقية فى مجالات العمل العام بالسماعيلية ومنهن الراحلة حبيبة عيد ويسرا حسن وسلوى رشوان والنائبة السابقة فى البرلمان صاحبة لقب أم الغلابة الأستاذة سوسن كيلانى .

كما تم خلال المؤتمر تكريم عدد 19 من القيادات النسائية وهن الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس جامعة قناة السويس والمهندسة ابتهال الشابعى وماجدة عطا والمهندسة عطيات القماش مدير عام الاسكان والمهندسة لبنى نجيب مدير عام الطرق والدكتورة سمية عبده والدكتورة سميرة أباظة وسوسن الكيلانى والدكتورة كريمة حلمى مدير عام التضامن وعواطف أندراوس وسهام هارون ومها على الحفناوى ومرفت حبيب وسامية عبد الواحد وعبير العربى وحبيبة عيد وسلوى رشوان ويسرا حسن وقد قام المحافظ بتسليمهن شهادت التقدير .

وفى ختام الاحتفال تبادل محافظ الاسماعيلية ورئيس الاتحاد المصرى لنساء مصر الدروع والهدايا التكارية .

حضر الاحتفالية محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ورؤساء الأحياء ممثلى رجال الدين الاسلامى والمسيحى وعدد كبير من القيادات التنفيذية .