بالفيديو - ماذا قال جيرارد عن حادثة طرده أمام يونايتد

"أنا أسف .. أعتذر للجميع" بتلك العبارات عقب ستيفن جيرارد قائد ليفربول عن حادثة طرده أمام مانشستر يونايتد بعد 48 ثانية فقط من نزوله أرضية الملعب.

مانشستر يونايتد أحرق قلعة أنفيلد وفاز على ليفربول 2-1 في لقاء شهد دخول جيرارد كبديل مع انطلاق الشوط الثاني وخروجه مطرودا بعد 48 ثانية فقط من مشاركته.

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وعن حادثة الطرد قال جيرارد: "لا أعتقد أن هناك الكثير لأقوله".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة "أعتذر للجميع، للاعبين والطاقم الفني والجماهير.. أنا أسف".

وأتم "أتحمل كامل المسؤولية".

وبعد الفوز خارج الديار رفع يونايتد رصيده إلى النقطة 59 في المركز الرابع بفارق نقطة عن أرسنال و2 عن مانشستر سيتي.

بينما تجمد ليفربول في المركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن يونايتد الرابع ونقطة وحيدة عن ساوثامبتون السادس.

شاهد - حديث جيرارد عقب المباراة