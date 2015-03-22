3 أرقام سلبية نتيجة طرد جيرارد أمام مانشستر يونايتد

بعد طرد ستيفان جيرارد قائد ليفربول عقب دخوله بديلا أمام مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد، تسبب في ثلاثة أرقام سلبية لأصحاب ملعب أنفيلد.

جيرارد اشترك مع انطلاق الشوط الثاني وحصل البطاقة الحمراء بمرور 48 ثانية فقط نتيجة ضرب بدون كرة، وانتهت المباراة بخسارة ليفربول على ملعبه 2-1.

وبسبب هذا الطرد، فهناك ثلاثة أرقام سلبية تحققت بخصوص جيرارد وليفربول، يستعرضها FilGoal.com..

1) بات ستيفن جيرارد أسرع لاعب يتم طرده على ملعبه بعد دخوله بديلا (42 ثانية) في تاريخ الدوري الإنجليزي.

2) طرد جيرارد هو رقم 50 في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

3) بديلان فقط تم طردهما في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثنائي كان من ليفربول، الأول فابيو بوريني أمام أرسنال، ويوم الأحد كان جيرارد أمام مانشستر يونايتد.