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بالفيديو - جمهور ليفربول يغني ' لن تسير وحدك أبدا ' قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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بالفيديو - جمهور ليفربول يغني ' لن تسير وحدك أبدا ' قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالفيديو - جمهور ليفربول يغني ' لن تسير وحدك أبدا ' قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كعادة جمهور ليفربول، قام باستقبال لاعبي فريقه بأغنيته الشهيرة "لن تسير وحدك أبدا" قبل المباراة المصيرية في الدوري أمام مانشستر يونايتد.

ويحل يونايتد ضيفا على الحمر في ملعب "أنفيلد رود"، وتكتسي المباراة أهمية بالغة بسبب تنافس الفريقين على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للفوز من أجل احتلال المرتبة الرابعة في جدول الترتيب، والتي يتواجد فيها حاليا يونايتد مبتعدا بنقطتين عن زملاء ستيفين جيرارد.

وفي ملعب ممتلىء عن أخره بالجمهور، وقبل بدء المباراة بدقائق قليلة، رجت أغنية "لن تسير وحدك أبدا" أرجاء الملعب والفريقين في طريقهما لبدء المواجهة.

شاهد غناء جمهور ليفربول:

شاهد- غناء جماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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فيديو اليوم السابع

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