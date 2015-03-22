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بالفيديو - جيرارد يطرد بعد دخوله بأقل من دقيقة

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بالفيديو - جيرارد يطرد بعد دخوله بأقل من دقيقة بالفيديو - جيرارد يطرد بعد دخوله بأقل من دقيقة

حصل قائد ليفربول ستيفين جيرارد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري.

جيرارد دخل بدلا من آدم لالانا مع بداية الشوط الثاني، وقام بدهس قدم لاعب يونايتد أندير هيرارا بعد ثواني قليلة من دخوله أرضية الملعب، لينال على إثرها البطاقة الحمراء من قبل الحكم مارتن أتكينسون.

ويتقدم يونايتد على مضيفه بنتيجة 1-0 بعد هدف خوان ماتا والذي أحرزه في الدقيقة 14.

وبذلك الطرد، انتهت علاقة جيرارد بمباريات ليفربول-يونايتد، بسبب رحيله عن الحمر في الصيف المقبل وانضمامه إلى نادي لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي.

شاهد اللقطة:

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فيديو اليوم السابع

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