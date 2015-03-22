في_الكلاسيكو - أنشيلوتي: المباراة لن تحدد مصيري.. وأحاول تهدئة رأسي

هو مدرب شهير بقدرته على الصبر في المواقف الصعبة، لا ينفعل كثيرا.. أو هي صورة يعمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بصعوبة على الحفاظ عليها، خاصة في ليلة خاصة مثل ليلة الكلاسيكو ضد برشلونة.

أنشيلوتي تحت الضغط بعدما فقد ريال مدريد تصدره للدوري الإسباني، وسقط ثانيا خلف برشلونة قبل مواجهة البلوجرانا في ملعب كامب نو مساء اليوم الأحد.

وتحدث أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد بعدما خرجت تقارير تقول إنه سيرحل مع نهاية الموسم.

وقال الإيطالي فيما أبرزته صحيفة ماركا: "المباراة لن تحدد مصيري".

أحاول الهدوء

وأوضح كارليتو "شخصيتي هادئة، طبعا.. يقولون إنه لا حدود لهدوئي.. لكن هذا غير صحيح".

وتابع "هناك حدود لهدوئي.. أحاول دائما أن أكون هادئا، وأن أبتسم.. أحاول تهدئة رأسي وأنا أتعامل مع الإعلام، والأهم مع اللاعبين".

وأتم "أحاول فعل ذلك، خاصة في ليلة مباراة مثل تلك أمام برشلونة".