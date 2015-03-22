في_الكلاسيكو – ريال مدريد يلعب على دقات طبل مودريتش

عودة لوكا مودريتش ربما كانت الخبر الأهم لريال مدريد، والخبر الذي نوعا ما رفع الروح المعنوية للميرنجي قبل موقعة الكلاسيكو مع برشلونة في أرض كامب نو مساء الأحد.

أمام ليفانتي ظهرت أهمية الكرواتي الدولي بالنسبة لريال مدريد، وكيف أعاد الانضباط لإيقاع الفريق الملكي.

في 77 دقيقة، 17 أكثر مما كان قد خطط له كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قاد مودريتش أغلب هجمات البلانكو.

النجم صاحب الـ29 عاما كان أعلى لاعب وسط من حيث عدد التمريرات بـ78 تمريرة.

واحتل مودريتش رقم 2 في ترتيب أصحاب التمريرات الصحيحة بعد بيبي، قلب الدفاع في الميرنجي.

93.6% كانت نسبة دقة تمريرات لوكا مودريتش، ما دفع صحيفة ماركا الإسبانية لإبراز أرقام اللاعب الأهم والأكثر تأثيرا في الميرنجي قبل موقعة الكلاسيكو.