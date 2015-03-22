بالصور .. محافظ كفر الشيخ يرفع لافتة في الاحتفال باليوم العالمي للمياه ‎

احتفلت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ باليوم العالمي للمياه تحت عنوان ” قطة مياه تساوي حياة ” بمشاركة التربية والتعليم ومديرية الصحة بكفر الشيخ بحضور الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ والمهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ و150من طلاب وطالبات مدارس كفر الشيخ من خلال مسيرة بشوارع محافظة كفر الشيخ تحث على الحفاظ على مياه الشرب .

وقال الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ:” مياه الشرب سليمة 100% على مسئوليتي الشخصية مشيراً أنه تأكد من خلال زيارتي المتعددة للمعامل بمحطات مياه الشرب المنتشرة في قرى ومدن المحافظة لذا منعت المياه المعدنية بالندوات والمؤتمرات وبالقطاعات المتعددة وبالمصالح الحكومية”.

وأضاف المحافظ :” نقطة المياه ستكون في يوم من الأيام أغلى من البترول .. أطالب أهالي كفر الشيخ بالحفاظ على كل نقطة مياه لأن نقطة المياه لها قيمة كبيرة وتنقذ حياة البأس وصدق الله تعالى عندما قال ” وخلقنا من المياه كل شئ حي ” صدق الله العظيم”.

وأكد المهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم أن قيادات التربية والتعليم والطلاب والطالبات مشاركين اليوم في اليوم العالمي للمياه وأن أول حصة بالمدارس عن ترشيد المياه والحفاظ على المياه ونظافة نهر النيل مشيراً أن هناك ندوات ستعقد بالمدارس عن ترشيد المياه وفوائدها.

وأكد المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أن الشركة تبذل جهد كبير لوصول المياه نظيفة لكل مواطن بكفر الشيخ بعد التأكد من سلامتها من أي شوائب واليوم نحتفل باليوم العالمي للمياه بكفر الشيخ .